الدبور – الخميس الحزين في الكويت إنتهى بإشتعال حريقين منفصلين، في منطقة الواحة بمحافظة الجهراء ومنطقة صباح الأحمد، نتج عنهما إصابة أحد رجال الإطفاء خلال تعامله مع الحادث واختناق سيدة.

ووفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية، فقد تمكنت فرق الإطفاء من إخماد حريق منزلين في منطقة الواحة ومكافحة النيران، في حين أصيب أحد رجال الإطفاء أثناء تعامله مع الحريق ليتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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واندلع الحريق الثاني في أحد المنازل في منطقة صباح الأحمد، وتمكنت الفرق الإطفائية من إخماده، ونقل سيدة إلى المستشفى بعد إصابتها بحالة اختناق.

ووثقت الإدارة العامة للإطفاء حريق منطقة الواحة من خلال صورة أظهرت حجم الأضرار المادية، إضافة إلى مقطع صوتي للحظات تعامل الفرق الإطفائية مع الحريق ومحاولتها السيطرة عليه.

https://twitter.com/official_kfsd/status/1121485009473478657

يذكر أن هذه ليست المرة الاولى التي يصاب بها رجال أطفاء في الكويت أثناء تأية عملهم و إنقاذ أرواح الناس و الممتلكات، حيث أصيب العام الماضي ٣ رجال أطفاء خلال إخماد حريق كبير وقع في مبنى قيد الإنشاء في منطقة الشرق، تبلغ مساحته ٣٨٠ ألف متر مربع.

ولفتت وقتها إلى أن التحدي الأكبر الذي واجه رجال الإطفاء خلال تعاملهم مع الحادث هو عزل النيران عن أحدى المباني العالية الملاصقة للمشروع حيث امتد الحريق إلى ثمانية مبان مجاورة بسبب سرعة الرياح وقد تصدى لها رجال الإطفاء في وقت قياسي وتمت الاستعانة بصهاريج المياه من إطفاء الحرس الوطني وشركة نفط الكويت لعدم وجود فوهات في المنطقة.