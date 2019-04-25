الدبور – في الكويت ضبطت وزارة الداخلية الكويتية وافدين كانا يتجولان على شاطئ قريب من أحد المجمعات التجارية الشهيرة في منطقة ”أبوحليفة“، حاملين سلاحًا يسمى ”أم صجمة“.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا ذكرت فيه أنها بصدد إبعاد وافدين من إحدى الجنسيات العربية تم توقيفهما بمعرفة الأجهزة الأمنية وهما يتجولان بسلاحين هوائيين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية المختصة من ضبط الشخصين بعد تداول مقطع فيديو لهما على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تجولهما بسلاحين هوائيين على الواجهة البحرية بمنطقة ”أبوحليفة“.

وأشار البيان إلى أنه صدر قرار بإبعاد الوافدين المذكورين إداريًا وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة.