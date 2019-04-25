الدبور – الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، و في مقطع فيديو قصير نشره الناشط تركي الشلهوب ولسعه الدبور.

يظهر فيه الملك وهو يوبخ هيئة كبار العلماء على صمتهم، وهم جالسين أمامه كالأطفال، ويقول لهم أطردوا الكسل عنكم، ترى فيكم كسل، إشتغلوا بضمير، حللوا رواتبكم دافعوا عن ابني الداشر وحللوا له منشاره المبارك.

وعلق الشلهوب على الفيديو كما لسع الدبور ما نصه:

أعضاء هيئة كبار العلماء يقولون: “نحن ننصح الحاكم بالسر”. فتبيّن أنهم حتى في السر لا يجرؤون على الحديث مع الحاكم، لا بل ويتم توبيخهم وإهانتهم مِن قِبَلِ الحاكم !!

وعلق ناشط على الفيديو ضاربا مثل في من كان ينطق الحق ولا يخشى السلطان، كما يحصل الآن مع هيئة كبار المنافقين، حيث قال ما نصه:

أبو نواس كان بديوان الخليفة فقال الأخير أنه نظم قصيدة ليسمعوها، فشكرها الجميع غير أبي نواس وقال : ليس فيها بلاغة ولا بيان. فأمر الخليفة بحبسه في الحظيرة شهرا. فلما أتمه رجع لمجلسه وكان الخليفة يلقي قصيدة ثانية وقبل إتمامها راح أبو نواس خارجا من الديوان فسأله الخليفة : إلى أين؟فرد أبو نواس : إلى الحظيرة يا مولاي. رجال لايعرفون التطبيل.

شاهد الفيديو الذي لسعه الدبور: