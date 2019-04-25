الدبور – أعاد نشاطون نشر فيديو لفتاة عمرها أقل من ١٦ عاما من سلطنة عمان أبهرت كل من شاهدها أثناء تسلمها جائزة دولية في مجال التصوير الضوئي في بينالي الفياب للشباب التاسع والثلاثين 2018م الذي أقيم بجمهورية بلغاريا الشعبية وينظمه الاتحاد الدولي لفن التصوير الضوئي (الفياب) ..

حيث حصلت السلطنة على كأس العالم في مجال التصوير الضوئي للمرة الرابعة على التوالي.

وفازت بنت السلطنة حياة بنت يحيى البلوشية على الميدالية البرونزية عن فئة الشباب تحت ال ١٦ عاما.

وفي الفيديو عندما صعدت لتستلم جائزتها رفضت بكل أدب السلام، ووضعت يدها على صدرها في علامة إنها لا تسلم على الرجال، مع إنها تحت ١٦ عاما، وأثار تصرفها إعجاب القائمين على الجائزة واحترموا رغبتها وتمسكها بدينها وعاداتها رغم صغر سنها.

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وحازت السلطنة أيضا على أربع جوائز فردية تمثلت في حصول المصورة الضوئية معالي بنت هويشل بن عامر الشكيلية على ميدالية الفياب الفضية وحصلت المصورة الضوئية حياة بنت يحيى بن ناصر البلوشية على ميدالية الفياب البرونزية في فئة الشباب تحت 16 سنة. وشارك من السلطنة في الفئة تحت 16 سنة إلى جانب معالي بنت هويشل بن عامر الشكيلية وحياة بنت يحيى بن ناصر البلوشية كل من أميرة بنت يامي بيت خير الله، والحارث بن موسى الرزيقي، وآلاء بنت حمد الهدابية، وسارة بنت مسلم الرواحية، وطارق بن صلاح الشبلي، وعدنان بن أسعد المجيني، وغيداء بنت حمد الهذيلية، ومحسن بن ناصر البلوشي، ومها بنت يوسف الحبسية، ويونس بن سعيد الشعيلي.

https://twitter.com/ahmed9011233/status/1121445794148519937