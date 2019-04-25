الدبور- نتنياهو رئيس وزراء الكيان المحتل، شكر ولي عهد أبو ظبي شيطان العرب بن زايد لموقفه الشجاع و البطولي، ولم يبق إلا أن يرفع نتياهو على صفحته صورة الشيخ زايد.

حيث احتفى رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بمشاركة “إسرائيل” في معرض “إكسبو الدولي 2020″، والمقرر إقامته بالإمارات.

ورحب نتنياهو في تغريدة له على حسابه في “تويتر”، بالمشاركة الإسرائيلية بالمعرض المقام في دبي، مشيرا إلى أنها تعبير آخر عن مكانة إسرائيل المتصاعدة في العالم وفي المنطقة.

وقالت وزار الخارجية الإسرائيلية، في بيان: “يسرنا أن تتاح لنا الفرصة مشاركة روح الابتكار وريادة الأعمال الإسرائيلية وتقديم ابتكارات وتقنيات إسرائيلية رائدة في مجالات مختلفة مثل المياه والطب وتكنولوجيا المعلومات”.

وأضافت، على موقعها الإلكتروني: “المعرض هو ملتقى للناس من جميع أنحاء العالم ويستفيدون من مواهبهم للتعامل مع التحديات المشتركة لتطوير المجتمع، ويسعدنا أن نكون جزءًا من هذه المبادرة الهامة”.

أرحب بمشاركة إسرائيل في معرض الإكسبو الذي سيقام في دبي. هذا هو تعبير آخر عن مكانة إسرائيل المتصاعدة في العالم وفي المنطقة. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) April 25, 2019

وتزايدت في الآونة الأخيرة العلاقات بين دول الخليج ودولة الاحتلال التي تقيم بشكل رسمي علاقات دبلوماسية فقط مع دولتين عربيتين وهما مصر والأردن.

وقام نتنياهو، بزيارة مفاجئة إلى العاصمة العمانية العام الماضي، وعقد لقاء مع السلطان قابوس، كأول رئيس وزراء إسرائيلي تستضيفه السلطنة منذ أكثر من 20 عاما.

ذكر أن ناشطين بمنظمات حقوقية، أطلقوا موقعا إلكترونيا افتراضيا على الرابط (https://dubaiexpo2020.co)، يبرز انتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة استضافتها معرض إكسبو الدولي 2020.

ويعرض الموقع معلومات تشكل أقساما عدة من الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل الإمارات، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، ويضم صورا تفاعلية لاعتقال عشرات المدونين والناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين.

ويضم الموقع زوايا مختلفة من دعم الإمارات للإرهاب وانتهاكات لحقوق المرأة والعبودية وغسيل الأموال، إضافة إلى انتهاكاتها في الحرب التي تقودها مع السعودية في اليمن، ورعايتها تجارة العبودية في ليبيا.