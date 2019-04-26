الدبور – نشر الإعلامي القطري جابر الحرمي سلسلة تغريدات، عن قصة واحدة حصلت مع سيدة إماراتية، وصف موقفها بالنبيل، وتحدث عن الأزمة الخليجية وكيف أثرت على العائلات.

وقال في سلسلة تغريدات لسعها الدبور، حيث قال في تغريدته الأولى ما نصه:”سأروي لكم في تغريدات قادمة عن موقف نبيل لأخت إماراتية تجاه إمرأة مُسنة من # العراق الشقيق ، والذي قابله موقف أكثر نبلا من مواطن قطري ، على رحلة # الخطوط_القطرية القادمة من # مسقط إلى # الدوحة .. ولماذا هذه الأخت بالدوحة .. وكيف أثرت # الأزمة_الخليجية في تشتيت الأسر ..”

وشرح الحرمي في تغريدة ثانية ما حصل حيث قال: “موقف نبيل لأخت إماراتية تجاه إمرأة عراقية مُسنة على رحلة # الخطوط_القطرية القادمة من # مسقط إلى # الدوحة .. هذه الأخت اعتنت بهذه المرأة بصورة مميزة إلى وصولها # مطار_حمد الذي انتقلت من خلاله إلى # العراق الشقيق أعود إلى هذه الأخت لتعرفوا ماذا فعلت # الأزمة_الخليجية بهذه الأسر ..”

و أضاف الحرمي: “الموقف النبيل لهذه الأخت الإماراتية قابله موقف أكثر نبلاً لمواطن قطري على نفس الرحلة مع أسرته ( زوجته وطفليه) قادما من # مسقط عندما ترك كرسيه في الصف الأول لهذه المرأة وأخذ هو كرسيها في نهاية الطائرة .. لتجلس بجوار زوجته وطفليه .. إنها أخلاقنا العربية الإسلامية ..”

“الأخت الإماراتية لديها أخوات متزوجات في # قطر .. وهي تتحدث مع المرأة العراقية تقول : لا غنى لنا عن # قطر وأهلها .. أزورها في العام مرتين أو ثلاث .. وبسبب # الأزمة_الخليجية نضطر لزيارة # الدوحة أن نذهب إلى # مسقط ومنها إلى # قطر ..”

وأضاف في تغريدة خامسة ما نصه: “كانت تجلس بجوار هذه المرأة العراقية المسنة زوجة الأخ القطري ( قطرية )الذي تنازل عن كرسيه لها تسمع ما تتحدث به الأخت الإماراتية لتقول : أنا والدي قطري ووالدتي بحرينية أهلي ب # البحرين .. تأثرنا كثيرا بهذه الأزمة .. الأختان دعوا معا أن يلتئم شمل # الخليج مجددا ..”

هذه القصة حقيقية حصلت بين الأرض والسماء لأسر خليجية شتتها # الأزمة_الخليجية المفتعلة .. والتي تصر # دول_الحصار على زج الشعوب في هذه المحرقة التي تشكّل وصمة عار في جبين من افتعلها .. ومن يتمادى في الإستمرار بها .. ويرفض إنهاءها ..

وختم الإعلامي القطري تغريداته بهذه التغريدة: “شعوبنا الخليجية .. أسرة واحدة .. ستكسر عاجلا أو آجلا هذا # الحصار على أهلهم في # قطر .. ولن يقبلوا على أنفسهم المشاركة بهذا الظلم الواقع عليهم .. ولن يشتركوا بالفجور الذي يشاهدون فصوله من قبل # دول_الحصار .. ”