الدبور – الدب الداشر ولي عهد السعودية بن سلمان وجد وظيفة مناسبة للداعية السعودي عادل الكلباني، تناسبة أكثر من إمامة الحرم المكي.

فبعد أن حوله إلى مفتي الترفيه و الرقص و القمار، وجد له وظيفة معلق رياضي ليمارس هواياته المتعددة غير الترفيه.

وكتب الكلباني وهو إمام سابق للحرم المكي الشريف، تغريدة من كلمتين، هما ”خمسة وخميسة“، معلقا على هزيمة نادي الهلال السعودي، قبل أن تنهال عليه آلاف الردود من جمهور كرة القدم العريض في المملكة.

وبينما احتفل جمهور فريق النصر السعودي، بخسارة غريمهم في مدينة الرياض، بتغريدة الكلباني الساخرة، رد عدد من جمهور الفريق الأزرق على سخرية الكلباني المعروف بولائه الرياض للفريق العالمي النصر.

حيث قال ناشط ردا على تغريدة الكلباني ووظيفته الجديدة بعد إقالته من الحرم المكي ما نصه، كما لسع الدبور: الحمدلله على نعمة العقل قالو من اعقلكم قالو هالشيخ.

https://twitter.com/yalsghan/status/1121841397122859011

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وفاجئ الهلال جمهوره الكبير الذي حضر إلى ملعب فريقه بجامعة الملك سعود بالرياض بخسارة ثقيلة وغير متوقعة أعقبها ردود فعل غاضبة في المدرجات وفي مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن تختتم مباريات دور نصف النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بلقاء يجمع بين الاتحاد وضيفه النصر، اليوم السبت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.