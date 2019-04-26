الدبور – مليار دولار قدمت من الصندوق الكويتي لطعم مشاريع جديدة في سيناء في مصر، هذا ما كشفت عنه وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر سحر نصر، عن تمويل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مشروعات جديدة في مصر، من ضمنها المرحلة الثانية لتنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة مليار دولار حتى عام 2022.

وأشارت الوزيرة في بيان لها، إلى أن ”الصندوق ساهم في تمويل مشروعات المرحلة الأولى من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، واستكمال مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، الذي يساهم الصندوق فيه، ويعد من أكبر المشروعات على مستوى العالم في مجال معالجة المياه، حيث تبلغ طاقة المحطة 5 ملايين متر مكعب/ يوميًا“.

وذكر عبدالوهاب البدر، مدير الصندوق الكويتي، أن ”إجمالي المشروعات التي قام الصندوق الكويتي بدعمها منذ نشأته في مصر، حوالي 50 مشروعًا، في مجالات الزراعة والكهرباء والنقل والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحي، بنحو 3.65 مليار دولار“.

كما أعلنت نصر، عن مساهمة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في ”دعم مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بقيمة 70 مليون دينار كويتي (230 مليون دولار)، كما تم التباحث حول استكمال الدعم المطلوب للمشروع، والذي يقدر بحوالي 75 مليون دينار كويتي ( 248 مليون دولار)“.