الدبور – الإمارات حاصرت قطر قبل أكثر من عام، وجيشت الجيوش ضد قطر ومنعت عنها حليب المراعي السعودي، السلاح الوحيد الذي تملكه، وشددت القيوم على دخول أي قطري لأرضها وقطعت الأرحام.

ولكنها منذ أن أعلنت قطر حظر بيع المواد التي تصدرها الإمارات، حتى هذا اليوم وهي تستجدي العالم لرفع هذا المنع لتستطيع بيع ما تصدره في أسواق قطر، نتيجة الأضرار المادية التي لحقت بأسواقها نتيجة الحصار الذي هي من فرضته.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“، وليس إعلام قطر، فقد أعلنت قطر قرار سحبها لإجراءاتها خلال الجلسة التي عقدها جهاز تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، اليوم السبت، للنظر في طلب دولة الإمارات السير في إجراءات تشكيل هيئة تحكيم في الإجراءات التي اتخذتها قطر ضد منتجات وسلع دولة الإمارات العربية المتحدة ”.

وأضافت أن قطر ”سحبت التعاميم السابقة التي أصدرتها العام الماضي بسحب المنتجات، وألغت جزئيًا التدابير التي تحظر بيع وشراء البضائع المصدرة من الإمارات العربية المتحدة“.

فمن يحاصر من؟ ومن يعاقب من؟ إنها عبقرية عيال زايد.