الدبور – منعت الكويت المغنية اللبنانية ميريام فارس، والتي عادة ما تظهر بملابس فاضحة في حفلاتها، من دخول الكويت وإقامة حفل كان مقررا يوم الجمعة في حولي.

و فاجأت ميريام فارس، جمهورها، بإلغاء الحفل الغنائي، و عن سبب إلغاء الحفل، شاركت ميريام فارس، بيانا الخميس، توضح فيه أن الشركة المنظمة أخلت ببنود العقد الموقع معها.

وجاء في البيان: “”تعلن شركة ميريام ميوزيك عن الغاء حفل ملكة المسرح ميريام فارس الذي كان من المقرر إحياؤه بتاريخ ٢٦-٤-٢٠١٩ في الكويت في قاعة قصر حولي وذلك بسبب . نعتذر للجمهور الكويتي ونعدكم بلقاء قريب مع ميريام إن شاء الله سيتم الإعلان عنه في حينه. نشكر لكم تفهمكم”.

وعلى الرغم أن البيان الرسمي الصادر عن مكتب ميريام فارس، ذكر سبب إلغاء الحفل، إلا أن صحفيا كويتيا، أثار جدلا بتغريدة أطلقها عبر حسابه على موقع “تويتر”، جاء فيها: “بذل متعهد حفل ميريام فارس بالكويت المنتج المتميز أحمد الخالدي قصارى جهوده للقدوم بميريام لتحيي حفلها المقرر الجمعة بالكويت بحولي بارك لكنه انصدم بالواقع المرير حيث تفاجأ بوجود منع عليها بدخول الكويت لذلك استقر على إقامة الحفل بعبدالسلام الزايد وسلطان العماني فقط”، بحسب محطة “إل بي سي” اللبنانية.