الدبور – بعد إلقاء القبض على وافد روماني في الكويت بعد ضبطه عبر كاميرات البنوك وهو يسرق بيانات العملاء عن طريق وضع أجهزة معينة داخل ماكنات الصرف الألي التابعة للبنوك في الكويت، إعترف بجريمته وقال إنه يعمل ضمن شبكة عالمية.

وكان الدبور قد نشر فيديو للسارق الروماني بالأمس وهو امام أحد البنوك وهو يمارس عمله في سرقة بيانات العملاء.

وقد انتهى رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية ظهر امس من تحقيقاتهم مع المتهم الروماني والذي تم ضبطه من قبل رجال نجدة العاصمة عقب بلاغ ورد الى العمليات من قيام الوافد بوضع اجهزة غريبة وهو ما نشره الدبور.

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وبحسب مصدر امني مطلع فإن الوافد الروماني وهو في العقد الخامس من عمره اعترف بأنه حضر الى الكويت الخميس الماضي وكان بصدد مغادرة البلاد خلال الأسبوع الجاري وذلك بعد ان يتمكن من قراءة وتسجيل اكبر عدد ممكن من البطاقات البنكية وتكون بحوزته الأرقام السرية من خلال كاميرا متواجدة داخل الشريحة التي قام بتركيبها في عدد من مكائن السحب الآلي.

وارشد الوافد الروماني رجال المباحث الجنائية على 3 أجهزة قام بوضعها في مكائن احد البنوك المحلية، مؤكدا انه كان سيضع المزيد من الاجهزة في اكبر عدد من المكائن بما يمكنه من قراءة كل بيانات العملاء وطباعاتها بالحاسوب مؤكدا ان مهمته كانت محددة في الكويت وهي التقاط اكبر عدد من بيانات البطاقات ومن ثم العودة الى موطنه لاستكمال خطوات السرقة عبر الانترنت مستعينا بما يحصل عليه من معلومات «بنكية» وأرقام حسابات العملاء.

ونفى بشكل قاطع انه كان من الممكن ان يجري اي عمليات سحب في ارصدة عملاء، لافتا الى ان الأمور لو سارت كما خطط لها ليتم تنفيذ عمليات سرقات ممنهجة وفي توقيت متقارب بحيث لا يتمكن البنك ولا العملاء من فعل شيء، فخلال دقائق محددة يتم الاستيلاء على اغلب ارصدة العملاء، مؤكدا انه يعمل ضمن منظمة عالمية تمارس نشاطها عبر الشبكة العنكبوتية.

وكان الوافد قد سقط حينما التقط له مقطع مصور خلال قيامه بوضع جهاز دقيق عبارة عن رقائق في نفس المكان الذي توضع فيه البطاقات البنكية فتم ضبطه واعترف على مكائن سحب آلي اخرى وضع فيها نفس الاجهزة وتبين من معاينة الاجهزة انها تقوم بنقل البيانات والمعلومات البنكية الخاصة بأي شخص وضع بطاقته لسحب مبلغ او عمل ايداع او الاطلاع على حسابه وان هذه الأجهزة مزودة بكاميرات تستطيع ان تصور الشخص وهو يضع رقمه السري بحيث يكون لدى اللص او الشبكة الحساب البنكي وبيانات العميل والرقم السري.