الدبور – أكاديمي سعودي معروف هدد الصحفي بقناة الجزيرة، ماجد عبدالهادي بالقتل، ضمن سياسة سمو الأمير أبو منشار التي تتمدد وتتكاثر في السعودية العظمى.

ونشر حساب صالح السعدون، وهو يعرف نفسه بالشاعر والمؤرخ والأكاديمي: “ماجد عبدالهادي، العميل الصهيوني لقناة الجزيرة الإسرائيلية القطرائيلية، دمر العراق بتقاريره، وقد زهقت أنفسا تزيد على 3 ملايين نسمة، وشرد أكثر من 10 ملايين عراقي، كان قتل عشرة صحفيين، من بينهم هذا الخائن ماجد عبدالهادي، سيطفئ الفتن على الأرجح. أما أن يموت العراق ويعيش عبدالهادي ثريا؟!!”.

وقال عبد الهادي معلقا على التغريدة: “هذه دعوة صريحة لقتلي نشرها شخص يزعم أنه شاعر ومؤرخ وأكاديمي سعودي. أما السبب، كما يقول، فهو أني أنا (وليس جورج بوش وطوني بلير) من دمرت العراق بتقاريري على قناة الجزيرة، وأزهقت أرواح 3 ملايين عراقي، وشردت 10 ملايين!!”.

هذه دعوة صريحة لقتلي نشرها شخص يزعم أنه شاعر ومؤرخ وأكاديمي سعودي. أما السبب، كما يقول، فهو أني أنا (وليس جورج بوش وطوني بلير) من دمرت العراق، بتقاريري على قناة الجزيرة، وأزهقت أرواح 3 ملايين عراقي وشردت 10 ملايين!!@twitter https://t.co/gXbCgpjLUV — ماجد عبد الهادي (@majedabdulhadi) May 20, 2019

وعلقت روعة أوجيه التي تعمل مذيعة في قناة الجزيرة ساخرة ما نصه: “أصلاً انت بتقاريرك أقنعت بوش أن صدام لديه أسلحة دمار شاملة وبتقاريرك ثقبت الأوزون أيضاً”

وعلقت سلمى الجمل ما نصه: “القلم الحر والمثقف لن تؤثر عليه تغريدات تعبر عن المرض العقلي والنفسي لأصحابها…”

ةعلقت ناشطة بقولها: “رحم الله شهداء الإعلام الحر الأستاذ طارق أيوب والأستاذة أطوار بهجت وكل من ساهم في نقل الحقائق إبان الحرب على العراق .. والتحية والتقدير للأستاذ ماجد عبد الهادي على تقاريره الرائعة ، ولا عزاء للعابثين !”