الدبور – الفاشينيستا الكويتية الدكتور خلود قدمت لزوجها الموديل الأردني أمين هدية لم يحلم بها في حياته، وكانت أغلى هدية حصل عليها، وهي عبارة عن سيارة فيراري.

فقد تفاجأ الموديل الأردني أمين، زوج الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود بالهدية باهظة الثمن التي أعدتها له زوجته بمناسبة عيد ميلاده.ونشر أمين صور سيارة فيراري باهظة الثمن، عبر حسابه الرسمي على موقع ”إنستغرام“.

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وقامت الدكتورة خلود باصطحاب زوجها لمعرض سيارات لكي تهديه سيارة الفيراري الحمراء، وهو ما أصابه بحالة من الدهشة، معلقًا: ”الله لا يحرمني منك يا أغلى ما أملك“، ثم قام بتقبيل رأسها.

وردت الفاشينيستا الكويتية عليه، قائلة: ”تستاهل أكثر والله تتهنى فيها.. الله يعطيك خيرها ويكفيك شرها“.

وكانت الفاشينيستا الكويتية، ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي الدكتورة خلود، قد وجهت رسالة إلى زوجها الموديل الأردني أمين، بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق اليوم 20 مايو، منوهة إلى أنه جميل في كل تفاصيله وحديثه.وكشفت الدكتورة خلود، عن رسالتها من خلال صورة جمعتها بزوجها أمين، عبر حسابها على ”إنستغرام“، وعلقت قائلة: ”جميل هو بتفاصيله وابتسامته وحديثه فماذا عن يوم ميلاده“.

يُذكر أن الدكتورة خلود وزوجها أمين، تزوجا يوم 1-4-2016، وأنجبت منه خلود الصغرى، ثم ثلاثة توائم قبل نحو 3 أشهر وهم، خالد وليان وليليان.