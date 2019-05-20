الدبور- شهدت معظم محافظات سلطنة عمان أمطارا غزيرة على مدار يومين، ضمن منخفض اغفران الذي يضرب السلطنة، جرت على إثرها الأودية وخلفت ثلاث وفيات من بينهم طفلان، كما تسببت في تعطل الحركة المرورية وتضرر مناطق سكنية عدة.

وبحسب الإحصائيات فإن جريان الأودية خلف ثلاث وفيات من بينهم طفلان من أسرة واحدة دون الخامسة عشرة في محافظتي شمال وجنوب الشرقية، بالإضافة إلى مفقودين آخرين لم تتوصل فرق الإنقاذ إليهم حتى اللحظة ولا تزال جهود الانقاذ مستمرة.

وتعطلت الحركة المرورية بالإضافة إلى عدد كبير من الأضرار والخسائر في المركبات والمناطق السكنية، كما طالت الأضرار عددا من الطرق الرئيسية التي قطعتها الأودية وتساقطت عليها الحجارة بالإضافة إلى تعطل بعض الأنابيب الرئيسية لنقل المياه.

تمكنت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة #الداخلية من إنقاذ ستة أشخاص من الجنسية الآسيوية إثر إحتجازهم في وادي كرشى بولاية #نزوى وهم بصحة جيدة.#الهيئة_العامة_للدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/5Y8JgCQ9P6 — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@PACDAOman) May 19, 2019

وقامت فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني بعمليات إنقاذ لمحتجزين داخل المناطق السكنية ووسط الأودية كما هرعت شرطة عمان السلطانية إلى إيقاف الحركة المرورية في المناطق التي شهدت عبور الأودية، مستعينة بطيران الشرطة في إنقاذ العالقين داخل منازلهم.

وتشير التوقعات إلى استمرار الحالة الجوية إلى يوم الأربعاء بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة الذي يتابع هذه الحالة ويرصد كافة تحركات السحب من خلال الهيئة العامة للطيران المدني .

وحذرت السلطات في سلطنة عمان مبكرا المواطنين والمقيمين بعدم عبور الأودية وبضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء جريان الأودية، وكثفت الشرطة تواجدها عند الأودية وأوقفت حركة المرور فيها، كما أبلغت الصيادين بعدم ارتياد البحر خلال فترة المنخفض الجوي نظرا لارتفاع الأمواج وغزارة الأمطار وقوة الرياح.

يذكر أن المديرية العامة للأرصاد الجوية بسلطنة عمان أصدرت تقريرها الأول عن الحالة الجوية يوم الخميس السادس عشر من الشهر الجاري ذكرت فيه أن الحالة سوف تكون في ذروتها يومي الأحد والاثنين التاسع عشر والعشرين من الشهر الجاري وتستمر إلى الأربعاء.