الدبور – في خطوة لتبادل مشاعر المودة والألفة بين المسلمين المغتربين بالولايات المتحدة الأمريكية، نظمت الطاهية السعودية، الشيف “أريج المقيطيب” إفطارا جمع 200 عائلة مسلمة على وليمة جماعية، في لوس أنجلوس.

وأكدت “أريج” أنها بمجرد أن طرحت الفكرة، لاقت الدعم من جانب سفارة المملكة بالولايات المتحدة ومكتب ومعمل المجالس العربية.

كما شهد التحضير للإفطار تعاونا كبيرا من جانب المتبرعين ورجال الأعمال، فيما قامت الشيف بتجهيزه بالتعاون مع أسرتها على مدار عدة أيام.

وكشفت “أريج المقيطيب” أن عدد كبير من الأمريكيين شاركوا في الإفطار كذلك، وقالت: “نفكر أن ننظم حفل يجمع الجاليات المسلمة في عيد الفطر المبارك مع دعم رجال الأعمل وأهل الخير”.