الدبور – أفاقت الكويت على فاجعة حزينة مع وصول خبر إستشهاد طالبين كويتيين في حادث مروع في الأردن.

فقد نعى وزير التربية والتعليم العالي الكويتي الدكتور حامد العازمي الطالبين عبد الله حيدر وعدنان الشولي اللذين توفيا إثر حادث مروري في محافظة المفرق الأردنية يوم أمس الأحد بعد اصطدام سيارتهما بسيارة أخرى.

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‏‎وقال العازمي في تصريح صحافي إن وزارة التعليم العالي تلقت ببالغ الحزن والأسى، نبأ وفاة الفقيدين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان، مؤكدًا على التواصل مع الجهات المعنية لمتابعة الإجراءات اللازمة من الجانبين الأردني والكويتي، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

وأضاف العازمي أن الوزارة وعبر المكتب الثقافي تابعت إتمام الإجراءات اللازمة لنقل جثماني الفقيدين، مؤكدًا حرص الوزارة على سلامة أبنائها الطلبة.

وبدوره أكد سفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني أن السفارة تابعت خبر وفاة الطالبين الكويتيين منذ وروده إليها، وقد أنهت إجراءات عودة جثماني المتوفّين، لافتًا إلى أنهما سيصلان الكويت اليوم الاثنين، وفقًا لصحيفة ”الراي“ المحلية.

وكان الطالبان المتوفان، قد تعرضا لحادث تصادم مع سيارة أخرى، مما أدى إلى وفاتهما بعد تعرضهما لإصابات بالغة بمختلف أنحاء الجسم وإصابة اثنين آخرين بكسور وجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.