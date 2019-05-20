الدبور – معركة رمضانية في إحدى ليالي رمضان يجمعنا في السعودية، معركة حقيقية حامية الوطيس تم إستعمال سلاح رشاش فيها وقعت في محافظة حفر الباطن في السعودية.

حيث لقي شاب سعودي مصرعه وأصيب آخر بنيران مواطن لهم، في ساعة مبكرة من يوم الاثنين، خلال مشاجرة دامية وقعت في محافظة حفر الباطن، واستخدم فيها القاتل السلاح الرشاش.

وقال سكان محليون إن مشاجرة جماعية وقعت منتصف ليلة الأحد/الاثنين، انتهت بمقتل شاب ثلاثيني يدعى نايف الخالدي وإصابة آخر.

إقرأ أيضا: معركة طاحنة وحامية الوطيس على الإفطار في الحرم النبوي في السعودية بالفيديو

إقرأ أيضا: معركة حامية الوطيس بين مواطن كويتي و وافد مصري قبل الإفطار بدقائق

وأعلنت شرطة محافظة حفر الباطن عن إلقاء القبض على الشاب الذي أطلق النار في المشاجرة بعد ساعات قليلة من وقوع الحادثة، وقالت إنه تسبب بوفاة شاب وإصابة آخر في ساقه اليسرى.

وأضافت الشرطة أن القتيل والمصاب في العقد الثالث من العمر، وأن القاتل عشريني، وجميعهم سعوديون.

ويواجه المدان بجريمة قتل في السعودية، حكم الإعدام مالم يتنازل أولياء دم القتيل عن حقهم في القصاص (الإعدام) من القاتل بشكل طوعي أو مقابل دية مالية تتفاوت قيمتها حسب قيمة الميت ومن أي عائلة.