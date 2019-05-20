الدبور – منظر رهيب لجرف مركبة بها أشخاص لم تحدد هويتهم بعد في سلطنة عمان، نتيجة الامطار الغزيرة التي نتجت من منخفض الغفران الذي يتوقع أن يستمر حتى الأربعاء حسب الأرصاد في عمان.

وتداول النشطاء فيديو على موقع تويتر لمركبة جاولت قطع طريق أغرقته الأمطار نتيجة السيول الكثيفة التي خرجت من بين الجبال و الأودية وحولت الشوارع إلى أنهار جارفة.

وقيل أن الفيديو تم إلتقاطه في واديالعق بولاية سمائل في السلطنة.

ورغم كل التحذيرات التي صدرت إلا أن البعض يصر على المجازفة و الخروج في الطرق التي حذرت منها شرطة عمان السلطانية، حيث تقع في مناطق منخفضة وبين الأودية، ونسبة تجمع المياه فيها ستكون عالية.

وشوهد في الفيديو الذي لسعه الدبور صاحب المركبة يحاول قطع الطريق، ولكنه في المنتصف لم ينجح وقوة حركة المياه كانت قوية حيث سحبت سيارته في مكان مجهول وانقطع الفيديو.

ولم يعلم الدبور مصير من كان في المركبة وكم شخص وإن كانت عائلة أم مجرد شباب يهوى المغامرة.

https://twitter.com/Umhamed93020920/status/1130499526433923072