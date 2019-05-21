الدبور – أول فوز عربي بجائزة البوكر العالمية، سجلته كاتبة من سلطنة عمان لأول مرة في التاريخ.

حيث حصدت الكاتبة العمانية جوخة الحارثي جائزة بوكر العالمية عن عملها «سيدات القمر»، الذي ترجمته مارلين بوث إلى الإنجليزية بعنوان: «الأجرام السماوية».

وهي المرة الأولى التي تحصد بها رواية عربية هذه الجائزة.

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وقد تنافس على القائمة القصيرة 6 كتاب (5 كاتبات وكاتب واحد)، ترجمت أعمالهم من 5 لغات هي: العربية والفرنسية والألمانية والبولندية والإسبانية.

ولجوخة الحارثي 3 روايات ومجموعتان قصصيتان وقصتان للأطفال، وفازت روايتها «نارنجة» (2016) بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب 2016.

وكانت القائمة الطويلة قد ضمت 13 عملاً بينها عملان عربيان هما «نكات للمسلحين» للكاتب الفلسطيني مازن معروف، بالإضافة لرواية جوخة الحارثي، وهي أعمال نشرت ترجماتها في بريطانيا.

وتبلغ قيمة الجائزة 50 ألف جنيه إسترليني يتقاسمها مناصفة الكاتب والمترجم.