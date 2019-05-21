الدبور – الإعلامي في قناة الجزيرة جمال ريان، الذي يعتبر الشغل الشاغل للذباب الإلكتروني و الإعلام السعودية، حتى وصل لإنتاج برامج ومسلسلات بملايين الدولارات عنه في قنوات MBC، التي حولها بن سلمان لقناة تابعة لجهاز المخابرات السعودية وليست قناة منوعات وترفيه.

وقد سكت الجميع وتكلم عمرو أديب خادم أسياده بن سلمان وتركي آل الشيخ بعد أن اشتروه بثمن بخس يوازي حجمه .

أديب المتقلب حسب من يدفع وحسب من يحكم وحسب من يملك القوة، فمن طبال للرئيس المصري السابق حسني مبارك، لعدو لدود له، لطبال للرئيس المعتقل محمد مرسي، ومن ثم لعدو لدود له، وبعدها لطبال للسيسي، قبل أن يشتريه أل الشيخ ويضمه إلى مزرعة سمو الأمير أبو منشار، وقال عنه وقتها أغلى واحد كلفنا.

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كان هذا الأديب قد غرد وتنمر على الدوحة في تغريدة يسيئ فيها لنفسه وليس لقطر.

ومع أن لا الذباب السعودي ولا الإعلام السعودي علق على عدم دعوة قطر، لأن السعودية تسعى قبل دعوتها رسميا لدولة قطر، ضمان حضور أمير قطر إلى القمة، لذلك لم يعلق الذباب، ولكن تصدر واستعجل غير الأديب في التعليق وقال في نص تغريدته التي لسعها الدبور ما نصه: ” ‏الى الاخ الوزير القطري المشتكى من عدم توجيه الدعوه للدوحه لقمتى مكه حتى الان : الحضور مقصور على الدول الخليجيه والعربيه فقط ورمضان كريم “.

ليرد عليه الإعلامي في قناة الجزيرة جمال ريان الذي جننهم ، بمجموعة كلمات تعيد له حجمه، وقال كما لسع الدبور ما نصه:

” ‏قطر دولة عربية وخليجية مؤثرة عربيا وخليجيا ودوليا اكثر ممن يبصقون في فمك لتقول غير ذلك، فعلا انت اعلامي ساقط ، تقديمك التلفزيوني وكتاباتك كلها ساقطة تدخل في باب الردح على طريقة كيد النساء الساقطات .”

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر، سلطان بن سعد المريخي، قد نفى تلقي قطر دعوة رسمية لحضور القمتين الخليجية والعربية .

https://twitter.com/jamalrayyan/status/1130905564119261184