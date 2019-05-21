الدبور – بعد منخفض الغفران الذي ضرب مناطق عدة في سلطنة عمان، ونتج عنه فياضانات و أودية و أنهر و شلالات صنعت مناظر جميلة، نشر ناشط على موقع تويتر فيديو مخالف لكل هذا الجمال، في بلد العجائب في كل شيء.

حيث نشر ناشط فيديو يظهر زائرا جديدا للسلطنه مخالف تماما للزائر السابق، حيث ظهر في الفيديو عاصفة رملية تجتاح ولاية عبري، كما قال في تغريدته، وأشار إنها صورت يوم ٢١ هذا الشهر أي بالأمس الثلاثء.

ولم يستطع الدبور التأكد من مكان أو تاريخ الفيديو المنشور.

إقرأ أيضا: العقل زينة: شاهد ماذا فعل هذا الوافد في منخفض الغفران في سلطنة عمان