الدبور – معركة حصلت بين مواطن من الكويت و وافدين مصريين يعملون في المنطقة التعليمة في العاصمة الكويتية الكويت.

وقد سُجلت قضية اعتداء بالضرب بحق مواطن اعتدى على مصريين في المنطقة التعليمية في محافظة العاصمة.

وقال مصدر أمني إن «خلافاً حصل في المنطقة التعليمية بين مواطن كويتي و وافدين مصريين يعملون في إحدى الإدارات.

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وتطورت الأمور بينهم، إلى أن قام المواطن بالاعتداء بالضرب على المصريين وإحداث إصابات متفرقة في جسديهما».

وذكر المصدر أن «المصريين المعتدى عليهما أحضرا تقريرين طبيين بالإصابات التي لحقت بهما وتوجها بهما إلى مخفر الخالدية، وسجلا قضية اعتداء بالضرب بحق المتهم».