الدبور – في الكويت وعلى صفحات التواصل الإجتماعي تم نشر خبر عن قرار جديد سيصدر عن وزراة الداخلية الكويتية، الخبر سيسعد المواطنين وسيغضب الوافدين، في الدولة التي يزيد عدد الوافدين فيها عن عدد المواطنين بكثير.

فقد لسع الدبور تغريدة نشرها حساب ديوان الكويت الذي يتابعه أكثر من 150 ألف متابع من داخل الكويت، يفيد أن وزارة الداخلية الكويتية ستلغي رخص قيادة أكثر من نصف شخص من الوافدين في الكويت لحل مشكلة الإزدحام في البلد، و جاء في التغريدة ما نصه:

“القرار سوف يجعل الشوارع خالية ! وزارة الداخلية: إلغاء وعدم تجديد أكثر من 538.382 ألف رخصة قيادة للمقيمين”

وأضاف الحساب في التغريدة : “ما رأيكم متابعينا بقرار الداخلية !!!؟؟؟”

القرار لم يصدر بشكل رسمي من وزارة الداخلية، ولا يعتقد أن مثل هذا القرار ممكن أن يصدر على الأقل في القريب العاجل، ولكطنه مجرد إقتراح يتم مناقشته.

وما يصدم هو كمية التعليقات التي ترحب بمثل هذا القرار، بل وتدعو الله أن تتخذ وزارة الداخلية القرار و بسرعة، ومن المعلقين من قال حتى و إن طبق القرار فعلا، فلن يطبق بشكل كامل على أرض الواقع، لا تنسوا الواسطة و الحبايب.

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وقال ناشط معلقا: “أتمنى تطبيق هذا القرار لانه الشوارع من الزحمه ماتنبلع”

وقال أخر: “حلم ودى ان يتحقق فالكل يرتاح من الزحمه الخانقه شى مو طبيعى مساحه الكويت لاتتحمل كل هذا الركام من الحديد نفس الوقت يداومون ويخرجون متى تهدء الشوارع من هذا الركام من الحديد.”

بينما علق ناشط قدم نفسه على إنه مندوب ما نصه:“انا مندوب من عام ٢٠٠٠ إلى الحين ١٩ سنه في اليوم واحد تطلع ٥٠٠ رخصه في مرور حولى بس تعال شوف مرور الاحمدي مرور الجهراء مرور فروانيه مرور مبارك كبير كل اداره تصدر ٥٠٠ الاجمالي ٣٠٠٠ رخصه في اليوم الحل عندي”

بينما علق ناشط أخر بتغريدة عنصرية تمنى فيها حتى قتل الوافدين، وقال ما نصه كما لسع الدبور: “خبر ممتاز اخير راح نخلي المقيمين يمشون على رجولهم واحنا بسيارات ولو شوفنا احد ندعمه بسياره عشان ننقص عددهم الحمدلله والشكر”