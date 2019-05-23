الدبور – بعد أن أهدته سيارة فيراري في عيد ميلاده قبل أسبوع، إشترت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، لزوجها الأردني أمين منزلا ضخما في العاصمة الأردنية عمان، وقالت إنه في وسط العاصمة في أغلى منطقة.

وأضافت الدكتورة خلود، في مقابلة تلفزيونية ببرنامج ”فانوس هيونة“، الذي تقدمه الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، عبر فضائية atv، أنها أحبت الأردن وطبيعتها، عند ذهابها إليها عدة مرات.

وأشارت الدكتورة خلود إلى أن المنزل الذي اشترته يقع في وسط العاصمة الأردنية عمان.

من جانب آخر، قالت الدكتورة خلود إنها ”لا تنوي إظهار أبنائها الصغار للسوشيال ميديا حاليًا وربما تفعل ذلك عندما يكبرون“، مضيفة أنها لا تعرف لما أظهرت ابنتها الصغرى خلود للجمهور.

واستقبلت هيا الشعيبي، خلال الحلقة، الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، وبرفقتها ابنتها الصغرى، وكشفت عن عدم وجود زوجها أمين، معها لأن حرارته عالية ويحتاج لإجراء عملية جراحية في إصبعه.

وكانت الدكتورة خلود قد أهدت زوجها الموديل أمين من الأردن سيارة فيراري بمناسبة عيد ميلاده ونشرت الفيديو والصور على حسابها على إنستغرام، ورد عليها زوجها على حسابه أيضا بشكرها وقال لها أنت أغلى هدية، طبعا بعد البيت و الفيراري.

ويتبادل بالعادة مشاهير المواقع الإجتماعية حبهم وتهانيهم وهداياهم وحتى رسائلهم عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي و أمام الجميع.

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