الدبور – سجينة سبعينية ، وسم هاشناق إنتشر على موقع تويتر في الكويت، وجاء فيه أن إمرأة سبعينية نشرت رسالة إستغاثة من سجنها في الكويت في شهر رمضان تطلب الفزعة من أهل الخير لفك سجنها.

وقالت المرأة في الفيديو الذي لسعه الدبور من موقع تويتر إنها مسجونة منذ أربع سنوات على خلفية شيكات تجارية بدون رصيد بقيمة ٣٠ ألف دينار.

وطلبت المساعدة من أهل الخير في الكويت لفك سجنها في هذا الشهر الفضيل، حيث وصل سنها إلى ٧٠ عاما وهي الآن في السجن.

وتفاعل النشطاء على وسائل التواصل الإجتماعي مع فيديو الإستغاثة، الذي لم يتأكد الدبور إن كان بصوتها أم سجلته إمراة أخرى لها، ولكن عرض الكثير من النشطاء المساعدة، واقترح أحدهم بإنشاء موقع أو حساب خاص لها لجمع المبلغ لها و لغيرها من المسجونين على خلفية قضايا الشيكات و الديون.

وتعتبر قضية الديون مشكلة كبيرة في اكويت، وانطلقت قبل أشهر حملة تطالب الحكومة بالتدخل ودفع الديون عن المدينين، الأمر الذي يعارضه البعض في الكويت ويدعمه البعض.

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شاهد الفيديو المؤثر لإستغاثة المرأة الكويتية المسجونة: