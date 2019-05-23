الدبور – فضيحة في وزارة الإعلام الكويتية، حيث قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس 3 قياديين في وزارة الإعلام لمدة 4 سنوات مع وقف التنفيذ بكفالة ألف دينار أي نحو (3300 دولار)، وذلك بتهمة اختلاس مبالغ مالية.

وتضمن حكم المحكمة عزل القياديين عن الوظيفة لمدة 3 سنوات ورد المبلغ المختلس وتغريمهم ضعف المبلغ، وفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

وتسعى الكويت بمختلف قطاعاتها الحكومية إلى محاربة الفساد المالي والإداري، وإحالة جميع المتهمين في تلك القضايا إلى القضاء، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وكان تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية، في شباط/ فبراير 2018، ذكر أن الكويت تخلفت 10 مراكز في مؤشر مدركات الفساد، لتصبح في المركز الـ85 عالميًا، والخامس في مستوى الفساد على نطاق دول الخليج العربي، والثاني على المستوى العربي.

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