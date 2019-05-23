الدبور – معركة عائلية حصلت في الكويت خلال إحتفال بمناسبة القرقيعان، المناسبة المحلية التي يحتفل بها الشعب الكويتي كل عام في منتصف شهر رمضان.

وقد تحول احتفال عائلي بمناسبة ”القرقيعان“ في محافظة الأحمدي الكويتية إلى مشاجرة عائلية وتبادل للضرب بين مواطنتين تجمعهما صلة قرابة عقب مشادة كلامية بينهما.

ودار الخلاف بين مواطنة وزوجة أخيها بعد أن اجتمع أفراد العائلة لإحياء هذا الاحتفال التراثي، إلا أن الاحتفال تحول إلى تبادل للشتم بين المواطنتين، ثم وصل لحد الضرب قبل أن يحاول باقي أفراد العائلة فض الشجار، وفقاً لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

وذكر مصدر أمني أن المواطنتين توجهتا إلى أحد مخافر محافظة الأحمدي، وتم تسجيل قضية أحيلت إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ويعتبر الاحتفال بـ ”القرقيعان“ تقليدًا تراثيًا سنويًا يحتفل فيه الكويتيون في منتصف شهر رمضان، إذ يطوف فيه الأطفال مرتدين أزياءً شعبية، وتوزع الحلوى عليهم، ولا يقتصر إحياء هذا التقليد على الكويت بل يمتد إلى باقي دول الخليج والعراق.