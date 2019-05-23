الدبور- مغني الرقاصات و البارات المثير للجدل، المصري سعد الصغير تفاخر بوجوده في سلطنة عمان لأول مرة لإحياء حفل عيد الفطر.

ولأن شهر رمضان شهر كامل من العبادات و الصيام و القيام و التعب، فلابد من الحصول على القليل من الفرح، ولم يجد منظم حفل عيد الفطر في السلطنة إلا سعد الصغير المعروف بمغني الرقاصات و البارات، خصوصا بعد الضجة الكبيرة في فضيحة فلم قام ببطولته مع الراقصة دينا قبل فترة.

و يستعد الرقاص مطرب الرقاصات سعد الصغير لإحياء حفله الغنائي الراقص، 8 يونيو المقبل، ضمن حفلات العيد بمركز المؤتمرات والمعارض بسلطنة عمان.

ونشر سعد صورة البوستر الدعائي للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلق على الصورة: ” ترقبوا لأول مرة بسلطنة عمان، بمركز المؤتمرات والمعارض، حفل العيد 8 يونيو”.

ويستعد أيضا مطرب الرقاصات لإدخال الرقص يعد السلطنة إلى المغرب وذلك عبر إحياء حفل غنائي في موازين، يوم 24 يونيو المُقبل، على مسرح النهضة في العاصمة المغربية “الرباط”، ويشاركه الحفل المطرب الفلسطيني محمد عساف.