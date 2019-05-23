الدبور – مواطن كويتي، لم يراع طول «العشرة» التي امتدت لأكثر من 45 عاما بينه وبين زوجته التي قام بتطليقها وطردها من المنزل في وضح النهار وأمام أبنائها وفي شهر رمضان.

وقالت وكيلة الزوجة المسنة المحامية حوراء الحبيب لـصحيفة «الأنباء» المحلية إنها قررت رفع دعوى قضائية ضد الزوج خاصة أن ابنيها التزما الصمت ولم يمنعا أبيهما عما قام به، مضيفة أنها طلبت إمهالها إلى ما بعد شهر رمضان حتى تقوم بتصريف أمورها قبل خروجها من المنزل الذي ساهمت في بنائه إلا أنه مسجل باسمه فقط، ما دعاها إلى المطالبة بحصتها في المنزل لأنها شاركت في بنائه.

وختمت الحبيب بقولها:

هناك قضايا لا نستطيع شرحها بأريحية لأنها مأساة حقيقية تؤكد غياب الإنسانية والضمير، مشيرة إلى أن ما تعرضت له موكلتها أمر مؤسف خاصة مع إنكار عشرة عمر دامت لأكثر من 45 عاما.

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