الدبور – وافد مصري و وافد سوري في دولة الكويت دخلوا في معركة كبيرة و عنيفة من أجل الخلاف على موقف سيارة فقط.

وعادة ما تزيد الخناقات و المشاكل على أتفه الأسباب في نهار رمضان في الدول العربية نتيجة الصيام، ويتبجح البعض أن سبب سوء أخلاقه هو الصيام، وكأنه يصوم من أجل البشر و ليس لله.

فقد أفادت صحيفة “الراي” الكويتية المحلية، بأن الشرطة الكويتية ألقت القبض على وافد مصري وآخر سوري في منطقة حولي، وذلك بسبب مشاجرة عنيفة اندلعت بينهما في الشارع إثر خلاف على موقف سيارة.

وقالت الصحيفة نقلًا عن مصادر أمنية: “عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغًا عن مشاجرة في إحدى مناطق محافظة حولي تخللها ضرب وشتم بين مصري وسوري، وعلى الفور توجهت دوريات الأمن إلى مكان البلاغ، وعندما حلّ عناصرها في المكان وجدوا المتشاجرين وفرقوا كل طرف عن الآخر، وبالتدقيق على بياناتهما، وجدوا أنهما مصري وسوري واقتيدا إلى مخفر المنطقة”.

وأوضحت المصادر: “بالتحقيق مع المتهاوشين، ذكر المصري أن السوري قام بإغلاق طريق الخروج على سيارته، ما تسبب في تعطيله عن قضاء مصالحه، وعندما عاتبه على فعلته اعترض وتطورت الأمور إلى الضرب والسب، وسجلت قضية تبادل ضرب بحقهما”.