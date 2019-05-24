الدبور – الكويت تحولت في شهر رمضان إلى شيكاغو الامريكية، المدينة المشهورة عالميا بكثرة الجرائم فيها حسب ما صورته هوليوود عبر سنوات.

أما في الكويت فقد تعرضت سيارة نقل أموال إلى عملية سطو مسلح، تمكن خلالها السارق من الحصول على مبلغ 28 ألف دينار (92,400 دولار) قبل أن يفر هاربًا جريًا على الأقدام.

وبحسب موقع ”الجريدة“ المحلي، فإن عملية السطو التي تمت في منطقة ”الجليب“، تزامنت مع انقطاع الكهرباء عن المجمع الذي توقفت بقربه سيارة نقل الأموال، لمنع كاميرات المراقبة من تصوير الحادثة.

وبينت تحقيقات أولية أن العملية قد تكون مدبرة من عدة أشخاص، حيث إنه فور خروج الموظف حاملًا حقيبة تحوي 28 ألف دينار، فوجئ بشخص يعترضه حاملًا مسدسًا في يده وانتزع الأموال من يده ثم هرب.

وتعد هذه العملية هي الثانية خلال أسبوع، بعد حادثة سطو مسلح فشل السارق خلالها بانتزاع الأموال من موظف إحدى الشركات المماثلة في الفروانية.

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