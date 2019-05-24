الدبور – إنتشر فيديو على وسائل التواصل الإجتماعي لعائلة الملك الأردني الملك عبد الله الثاني، وهو على مائدة الإفطار الرمضانية يوم أمس في منزله في العاصمة عمان.

و نشرت الفيديو الملكة الأردنية رانية على صفحتها في انستغرام و تظهر فيه أثناء تناولها وجبة الإفطار مع الملك عبد الله الثاني وأولادهم في لقطات عفوية.

ويظهر في الفيديو أثناء تحضير العائلة لوجبة الإفطار، ثم جلوسهم معا وتناولها. وانتشر الفيديو بسرعة على وسائل التواصل الإجتماعي، وأثار ضجة كبيرة، حيث تبقى خياة الملوك اغز بالنسبة للشعوب، ولكن الملكة رانيا عادة ما تنشر لقطات عفوية لحياتها الملكية، و هي حياة عائلية عادية تجدها في أي بيت أردني و عربي.

وكانت قد نشرت الملكة الأردنية رانيا في وقت سابق مقطع فيديو على صفحتها في انستغرام تظهر فيه أثناء تناولها وجبة الإفطار مع شابات أردنيات.

وكتبت الملكة رانيا تعليقا على الفيديو “من إفطار الأمس مع مجموعة من الرياديات الأردنيات الشابات”.

وعبرت الملكة عن سعادتها بهذا الافطار الرمضاني اليوم مع الرياديات في عدد من المجالات.

وقامت الملكة رانيا الإسبوع الماضي بالمشاركة في إفطار رمضاني لسيدات ناشطات في العمل الاجتماعي والثقافي والتطوعي في مدينة عجلون.