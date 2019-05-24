الدبور – ما علاقة الفنان الأردني عمر العبدلات بالشروط ال 13 التي وضعتها دول الحصار السعودية و الإمارات على دولة قطر، لتتكرم عليها وتعيد العلاقات معها؟

مع أن قطر الصغيرة جدا جدا، وعدد سكانها أقل من عدد سكان أب قرية في السعودية، ومع أن السعودية عظمى و تاسع أقوى دولة في العالم، و الإمارات لديها وزارة سعادة وقطر تبث الحزن في قلوب الناس، ومع أن من أصغر ذبابة في السعودية إلى أكبر إعلامي و سياسي يردد يوميا أن قطر صغيرة ولا تستحق أن تذكر أو تناقش مشكلتها.

مع هذا كله، إلا أن السعودية العظمى خصصت جميع قنواتها، بما فيها القناة المخصصة أصلا للترفيه و المنوعات ومسلسلات العشق الحرام، قبل أن تنقلب على تركيا، وهي قناة MBC ، خصصتها بكل برامجها وطاقمها لمهاجمة قطر الصغيرة جدا.

فمن البرامج الدينية التي خصصت لشهر رمضان بالعادة و أحكام الصيام، إلى المسلسلات الكوميدية التي تحتوي على الهبل السعودي بالعادة و الصراخ، إلى الحوارات مع شخصيات فنية سياسية دينية إجتماعية، كلها لتتحدث عن قطر الصغيرة.

في آخر نهفات القناة ظهور الفنان المطرب الأردني عمر العبدلات في برنامج مجموعة إنسان، عندما سأله المذيع المحقق وهو يدور حوله كأنه رجل مخابرات يحقق مع أحد معتقلي الرأي، قال للفنان الذي لا يعلم شيئا عن السياسة ويحاول كأي فنان الأبتعاد عنها حتى لا يخسر جمهوره، سأله إن كان توقف عن الغناء في قطر بسبب دعمها للإرهاب، ليرد عليه لا، لم يكن هذا السبب، ليعادو السؤال بطريقة مختلفة، هلى أنت ما غنيت بعد الأزمة في قطر لأنها مع الإرهاب، ليرد عليه لم أغني بعد اللي صار ولكن ليس لهذا السبب، وبعدها عاود ليسأله بطريقة مختلفة تماما كلامحقق الذي يريد جواب معين، وقال له هل سترجع تغني في قطر بعد تنفيذها لشروط دول الحصار ال 13؟

ليرد عليه عمر عبداللات أنا أصلا لا أعلم ما هي الشروط ولم أسمع بها.

زلم يبق للسعودية إلا إستضافة حارس عمارة في قطر ترك البلد ورجع إلى بلده هل تركتها لأن قطر لم تنفذ شروط دول الحصار.

وقد علق الإعلامي الفلسطيني من واشنطن نظام المهداوي على مقطع الفيديو الذي إنتشر على وسائل التواصل الإجتماعي في تغريدة لسعها الدبور ما نصه:

“لا تصفد شياطين #محمد_بن_سلمان في رمضان بل تكاد ان تكون في ذروة نشاطها خلال الشهر الفضيل ومن عظمة المزرعة #السعودية ان #قطر اصبحت شهيقها وزفيرها لدرجة تثير التندر على إعلام يعوض فشله بمزيد من الهبل. الإعلامي السعودي طفح كيله بانتظار ان يدين الفنان الأردني قطر. هل هناك أغبى من هذا؟”

لا تصفد شياطين #محمد_بن_سلمان في رمضان بل تكاد ان تكون في ذروة نشاطها خلال الشهر الفضيل ومن عظمة المزرعة #السعودية ان #قطر اصبحت شهيقها وزفيرها لدرجة تثير التندر على إعلام يعوض فشله بمزيد من الهبل. الإعلامي السعودي طفح كيله بانتظار ان يدين الفنان الأردني قطر. هل هناك أغبى من هذا؟ pic.twitter.com/IhBSNt7oBK — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) May 25, 2019

التغريدة التي حصلت على الكثير من التعليقات الساخرة من المذيع ومن قناة المخابرات السعودية للترفيه، حيث قال ناشط كما لسع الدبور ما نصه:”مثير للشفقة والبؤس محتوى المشهد . حتى طريقة هذا المذيع البائسة في الدوران حول الضيف وكأنه ضابط التحقيق في أفلام الستينات الساذجة . المؤكد أن هذا المذيع يدرك فجاجة مايقوم به من الناحية المهنية الإعلامية ، لكن هذا لايهمه يقدر ماتهمه جوانب أخرى (لاعلاقة لها بالعمل)”

وقال أخر ما نصه: واجعتنهم قطر ..و مجننتهم ما بقى فيهم عاقل

وقال ناشط أخر ما نصه: “الله معكم يااهل قطر شكلهم لمن يسمعون عن قطر تقولوا جاءهم ملك الموت هذا وهي صغيرة بس بصراحة هي العظمي”

وكان نفس البرنامج إستضاف أيضا الفنان الكويتي نبيل شعيل وتحدث أيضا معه على قكر الصغيرة جدا جدا و التي لا تستحق أن تذكر، شاهد الفيديو الذي لسعه الدبور:

نبيل شعيل معلقاً على مقاطعة قطر : هناك أشياء تستطيع التغاضي عنها .#مجموعة_انسان #نبيل_شعيل_مجموعة_انسان pic.twitter.com/3DzBC0C6q3 — مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 11, 2019

وكانت الشيخة مريم آل الثاني قد إقترحت من قبل بتغير اسم برنامج مجموعة إنسان، حيث قالت في تغريدة لسعها الدبور ما نصه: “اقترح تغيير اسم برنامج # مجموعة_إنسان إلى مجموعة حساد أو مجموعة مرتزقة ! البرنامج عبارة عن مذيع ليبرالي مريض نفسي يستضيف مجموعة مرتزقة يحاولون الارتزاق والصعود على أكتاف # قطر عن طريق الشتم والهجوم الغير مبرر عليها لإرضاء المعازيب # مبس و # مبز ! كبيرة يا قطر يا شاغلتهم وقاهرتهم”