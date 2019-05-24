الدبور – مستشار بن زايد ولي عهد أبو ظبي، الاكاديمي المثير للجدل عبد الخالق عبد الله، وبما إنه من دولة عظمى حلت محل بريطانيا في زمانها، يقسم المنطقة كما يشاء، ولربما تكون هناك إتفاقية جديدة بدل سايكس بيكو، يكون اسمها إفاقية شيطانكو.

المستشار بشر العالم بقرب قيام دولة خليجية عربية جديدة في المنطقة، ولاول مرة نتمنى أن تكون البشرى الذي نشرها حقيقية، ولكن لا خير يأتي من إمارات الشر أبدا.

عبد الله، وفي حسابه عبر “تويتر”، نشر صورة تظهر إقليم الأحواز الذي يقع جنوبي غرب إيران، وعلق عليه: “ربما قريبا دولة عربية مستقلة، اسمها جمهورية الأحواز في الخليج العربي”.

وأثارت تغريدة عبد الخالق عبد الله سخرية واسعة من قبل مغردين عبر مواقع التواصل.

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وقال ناشطون إن الأكاديمي الإماراتي يعمل منذ أسابيع على نشر تغريدات تستخف بإيران، بشكل غير منطقي ولا واقعي.

وأوضح ناشطون أن حالة التوتر الشديدة التي تشهدها المنطقة بين الخليج وإيران منذ أسابيع، لا ينبغي التعامل معه بتهديدات من ضرب الخيال، وتضخيم القوة العسكرية للإمارات والسعودية، مقابل التقليل منها لدى إيران.

وقال ناشط كما لسع الدبور بعض الردود المضحكة على تغريدة مستشار شيطان العرب ما نصه: “جمهورية؟ فاقد الشيء لا يعطيه يا أستاذ”

وناشط آخر نكد عليه بتعليقه وبشره بخبر سيئ حيث قال: “بس على الارجح هذه الدولة ستقوم باحتلال الامارات”

وناشط آخر أصر على طريقة قطر أن يبث الحزن في قلب الأكاديمي و شيطانه بن زايد حيث قال ما نصه: “ربما قريبا محافظة ايرانية جديدة باسم “الامارات””

ونشاط علق أيضا بمعلومة جديدة عن الإمارات حيث قال: “لحتى تستقل الإمارات أولاً”

و الكثير من التعليقات الساخرة و المضحكة على تغريدة الأكاديمي المستشار: