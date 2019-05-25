الدبور – إعلامي قطر نشر تغريدة مع فيديو تثبت تبعيه الإمارات لساحل عمان، وبالتالي كانت تحت سيطرة وحكم سلطنة عمان، قبل أن يجمعها الشيخ زايد بالقوة و المال ليعلن قيام الإتحاد.

التغريدة التي نشرها الإعلامي جابر الحرمي أثارت إستفزاز الذباب الإماراتي، وعادة ما تثير تغريداته غضبهم لنشره الكثير من الحقائق عن التاريخ الذي لا يرغب بتذكره، بل يسعى لتغييره.

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وعلق نشطاء الذباب على التغريدة بالكثير من الشتائم كالعادة بدون تحليل للفيديو أو شرح للمتابعين أو حتى تكذيب لما جاء في الفيديو، مع إنه معلومة عادية.

الدبور تابع التغريدة و التعليقات وننشرها لكم هنا: