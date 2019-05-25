الدبور – بتنا نعلم أخبار السعودية و أخبار الحرمين من الكيان المحتل مع تطور العلاقات بين سعودية بن سلمان و الكيان المحتل، ووصولها لمراحل الاخوة و المحبة و بل الدعاء المتبادل بينهما، خصوصا في العشر الأواخر من رمضان، حيث يستجاب الدعاء.

ولكن أي دعاء؟ إنه دعاء من محتل للكعبة الشريفة.

فقد علقت صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية” الرسمية التابعة لوزارة الخارجية لدولة الإحتلال، على أمطار مكة المكرمة وقالت في منشور على حسابها:

“أمطار الخير تهطل على الحرم المكي في مكة المكرمة.. ما أجمل الخير عندما يأتي في العشر الأواخر من رمضان”.

كما نشرت الصفحة الصهيونية فيديو للأمطار التي هطلت على المسجد الحرام عصر السبت.

وفي السياق أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نفذت الخطط الطارئة في مثل هذه الأجواء خصوصاً مع ما يشهده المسجد الحرام من أعداد هائلة من الزوار والعمار في شهر رمضان المبارك، وذلك وفق برامج زمنية ودورية تم إعدادها مسبقاً بطريقة مهنية تتناسب مع ظروف الزمان والمكان حيث تضمنت الأعمال غسيل ومسح الأرضيات داخل صحن المطاف وسطحه وساحاته وممراته بواسطة مكائن غسيل خاصة ومزودة بمواد النظافة اللازمة والمعطرة.

https://twitter.com/SaudiNews50/status/1132291489797689344