الدبور – أرسل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، طائرة عسكرية كويتية كبيرة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، بتوجيهات مباشر منه شخصيا.

وقد وصلت الطائرة العسكرية الكويتية إلى الأردن ، وهي تحمل نحو 13 طنا من المساعدات الإغاثية العاجلة، الموجهة للاجئين السوريين، الموجودين في الأردن .

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الأحد 26 مايو / آيار، مشيرة إلى أن المساعدات مقدمة من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الكويتية، لمساعدة اللاجئين السوريين.

وقال سفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني: “الدعم الكويتي يأتي بناء على توجيهات الشيخ صباح الأحمد، أمير الكويت، لتخفيف المعاناة الإنسانية عن اللاجئين السوريين وتوفير احتياجاتهم الأساسية”.

ولفت إلى أن طائرة المساعدات تابعة لسلاح الجو الكويتي، وتم إرسالها بتعليمات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر الصباح، مشيرا إلى أنها تمثل تأكيدا على حرص الجهات الكويتية على التعاون لضمان استمرار مد جسور الإغاثة الإنسانية.

وصول طائرة عسكرية كويتية للأردن محملة بمساعدات للاجئين السوريين https://t.co/6fqFKfkPCx

#كويت#كونا (م ب) pic.twitter.com/PUwzh6YG8V — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) May 26, 2019

وقال زياد أبو طالب، مساعد مشرف عام مكتب الهيئة الخيرية الإسلامية في الأردن، إن شحنة الإغاثة العاجلة للاجئين السوريين في الأردن هي السادسة، التي تنقلها طائرات سلاح الجو الكويتي وتتضمن مواد غذائية ومستلزمات أسرية كالملابس والبطانيات والأحذية.