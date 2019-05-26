الدبور – إنتفاضة شعبية في دولة الكويت شهدتها وسائل التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية من أجل بائع البطيخ البدون، الذي صادرت البلدية بضاعته لأنه يبيع بدون ترخيض في الشارع.

الإنتفاضة لم تكن لمجرد مصادرة البلدية في الكويت لبضاعته فقط، ولا للخسارة التي تكفلها وهو المعيل الوحيد لعائلة كبيرة، بل لما أطلقوا عليه #كلب_الرقي.

وهو الشاب الكويتي الذي قام بتصوير الواقعة، ويبدو إنه هو من أبلغ عن الرجل البدون الذي يبيع البطيخ الذي يطلق عليه في الكويت اسم الرقي، حيث قام بتصوير الواقعة بدون إذن صاحب سيارة البطيخ، ونشرها على وسائل التواصل الإجتماعي.

وظهر في الفيديو الذي لسعه الدبور وهو يثني على البلدية ويشجعها على ما قامت به، ويدعوهم لمصادرة و القبض على جميع البدون الذين يبيعون في الشوارع، وأشار على البضاعة وقال الرقي حار و معفن، وجيد ما قمتم به.

#كلب_الرقي حسبي الله عليهم ماينوخذ منهم لاحق ولا بااااطل كررريه يقول رقي حار شنو تبي مثلاً 😭💔 pic.twitter.com/ZhPgq0iFeW — آلـجود آلشمـري ‏✿ (@sp_meem) May 25, 2019

إنتشار الفيديو أثار النشطاء في الكويت على تصرف هذا المواطن غير الأخلاقي، وعنصريته الواضحة من تصرفه، وأطلقوا عليه وسم هاشتاق كلب الرقي، أي كلب البطيخ، وعرض الكثير من النشطاء المساعدة على الرجل المسكين الذي توسل لرجال البلدية أن يتركوه لأنه يصرف على عائلته وعليه دفعات كثيرة ولا يتحمل أن تصادر بضاعته.

ونشر ناشط فيديو مع البدون الذي اسمه بدر، وتحدث عن ما حصل معه ونفى حصوله على أي تبرعات أو مساعدات، ونفى أن تكون البلدية قد أرجعت له بضاعته وقلا لم يصلني ولا شيء، ولا أريد إلا حقي، وهذا الرجل صورني بدون علمي و لا إذن مني، وفضحنى أمام العالم كله.

صباح الخير

قمت قبل قليل بزيارة الاخ بدر للإطمنان عليه والتأكد من حقيقة ما حدث يوم الأمس، أكد لي ان الشخص الذي قام بتصويره "قام بذلك بغير علمه او اذنه" أيضاً اكد لي ان بلدية الكويت قامت بمصادرة ممتلكاته بشكل نهائي، وغير صحيح ان هناك من تبرع له بمبالغ مالية كبيرة#كلب_الرقي pic.twitter.com/zZylHikh09 — عبدالحكيم الفضلي (@Hakeemq80) May 26, 2019

ونشر النشطاء الكثير من التعليقات الغاضبة من تصرف البلدية وتصرف من قام بتصوير الفيديو بطريقة تشفي، وقال الناشط السياسي خالد العوضي لو إنه صور الفيديو من ناحية إنسانية لتفهمنا الموضع، ويا ليته صوره معترضا على تصرف البلدية، ويا ليته أعطى إقتراحات لحماية الباعة، عن طريق تنطيم عملهم لا معاقبتهم.

وقال ناشط فيما لسع الدبور ما نصه: “صير خبل وضحكنا صير فاشنيستا تستعرض لنا بس لاتصير رجل شريف تبيع رقي”

وقال أخر ما نصه: “اذا حط بسطه صادرتوها اذا كد بسيارته سجنتوه اذا اشتغل بشركه مايقدر يسحب معاشه اذا انتحر ماتطلعله شهاده وفاة اذا اتجه للممنوعات قلتو مجرمين وشوهو المجتمع اذا نزل مناشده بتويتر قلتو طرار هذا اهو # البدون الي مصوره حضرتك ومسوي روحك بطل يمهل ولايهمل”

الرقي حار مثل ماتشوفون اكيد حار يعني زارعينا بثلاجه #كلب_الرقي pic.twitter.com/izB9rrj2pu — .. (@IIHII_q8) May 25, 2019