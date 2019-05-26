الدبور – الإمارات و السعودية و إعلامهم وبعد نفاذ كل الشخصيات الذبابية التي هاجمت قطر خلال أكثر من عامين متواصلين، وبعد أن مل الشعب السعودي و الإماراتي منهم ومن قصصه، حتى من هم في مجال الفن و الإعلام و حتى الراقصات.

بعد كل هذا إستعانت قناة محمد دحلان مستشار شيطان العرب سكاي نيوز، والتي تمول من قبل الإمارات ببرنامج للإبل و الجمال لمهاجمة دولة قطر، ولم يبق إلا أن يهاجم مذيع نشرة الأحوال الجوية قطر، ويتهمها بدعم أي عاصفة تأتي إليهم.

الفيديو الذي لسعه الدبور من موقع تويتر ونشره الناشط كويتي حر، تشاهد المذيع يحاول تلقين الشيخ الذي لم يتعرف عليه الدبور، ولكن يبدو إنه خبير بلغة الإبل و الحيوانات، حاول تلقينه ما يقول ضد قطر.

وهو أن قطر تمنع القطرين يرعون الإبل في قطر وتسمح للإسرائلين بذلك في المحميات القطرية، وأضاف أن الدكتور عزمي بشارة يسمح بإبله تمشي في شوارع قطر، ولا يعترضها أحد.

التعليقات على الفيديو هي أفضل ما في الموضوع، حيث علق ناشط بقوله: “والله ياخوي خنا نتونس فيهم مهرجين من الدرجه الاولى”

وقال أخر ما نصه:“ههههههههه لو يلتقون بأحد البعران يسألوه”

وقال أخر:باقي # النشرة_الجوية عشان يهاجمهوا في كل حته قبل ما يخلص الرمضان