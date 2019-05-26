الدبور – الجوادث القاتلة في الكويت، و التي تعتبر أحد أكثر الأسباب المتسببة بموت المواطنين و المقيمين فيها، أودت بحياة عسطري برتبة عريف بعد تعرضه لحادث مروع ، حسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية الكويتية.

حيث إستشهد عريف بالادارة العامة للمرور نتيجة تعرضه للاصطدام من مركبة يقودها مواطن على طريق السالمي واصيب في ذات الحادث قائد كرين وكذلك قائد السيارة التي اصطدمت بهما.

واستنادا الى مصدر امني، فإن بلاغا ورد الى عمليات الداخلية عن حادث تصادم ثلاثي على طريق السالمي، ولدى توجه رجال الأمن تبين ان الحادث عبارة عن تصادم مركبة اميركية بأخرى معطلة على طريق السالمي ومركبة كرين، وتبين ان قائد المركبة المعطلة عسكري توفي نتيجة الحادث، وافاد قائد المركبة الرباعية الأميركية بأنه فوجئ بالمركبتين امامه ولم يستطع التحكم في مقود السيارة لتصطدم بهما، وتركت جثة العسكري للطب الشرعي فيما اسعف قائد الكرين وقائد الرباعية الى العلاج في مستشفى الجهراء.

من ناحية اخرى، اصيب وافدان آسيويان في حادث تصادم بين مركبتين احداهما رباعية بأحد طرق منطقة النسيم، وكانت عمليات الداخلية قد تلقت بلاغا بوقوع التصادم، فتم توجيه مركبة أمنية ورجال الطوارئ الطبية الى موقع البلاغ، حيث شوهد المصابان الآسيويان وتم نقلهما الى مستشفى الجهراء، وتبين ان احدهما حالته حرجة.