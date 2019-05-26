الدبور – ترامب الرئيس الأمريكي، يبدو إنه كلما أفاق من نومه وفي أي لقاء له، حتى لو كان على هامش مناقشة أحوال الطقس اليوم في واشنطن، لابد أن يعرج على السعودية و العظمى ويوجه لها إهانة في الصباح و المساء، ولم لا فهي أصبحت ملطشة للجميع.

في فيدو جديد لسعه الدبور من صفحة العميد المتقاعد بالمخابرات القطرية، شاهين السليطي، ظهر الرئيس الأمريكي وهو يتحدث عن ما تكلفته أمريكا من حماية عرش ال سعود و عيال زايد في المنطقة.

وقال أن أمريكا خسرت 7 تريليون دولار أمريكي خلال ال ١٧ عاما التي مضت، وعلى الدب الداشر أن يدفع ليبقى في حكم السعودية العظمى، ولتبقى السعودية تاسع أقوى دولة في العالم، وإلا!!

العميد شاهين السليطي الذي كان له دور كبير في كشف محاولة الإنقلاب الفاشلة على قطر من قبل السعودية و الإمارات، وفضحهم في برنامج ما خفي أعظم، علق على الفيديو الذي نشره و قال أن البوارج الأمريكية ذهبت للحلب و ليس للحرب، وقال ما نصه:

“ # ترامب يعود مجددا ويطالب السعودية بدفع تعويضات كبيرة جدا ويقول بان خلال 17 سنة امريكا تدافع عنهم وخسرت 7 تريليونات$ ولم تحصل مقابل ذلك شيئ غير الدمار والقتل. وعليهم دفع التعويضات وأنه يريد العودة لبناء وطنه. الحكاية أن البوارج الامريكية جاءت الخليج وعملت “U tern” للحلب وليس الحرب”