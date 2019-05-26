الدبور – فاجعة جديدة، وقعت إثر وقوع حادث مروري مروع في الكويت، راح ضحيته أكثر من 8 أشخاص، في خبر صدم أهل الكويت في فجر يوم الأثنين و العشر الأواخر من رمضان.

وقالت إدارة العلاقات العامة و الإعلام بالإدارة العامة للإطفاء إن حادثا مروريا بسيطا وقع في بادئ الأمر بمنطقة كبد بالقرب من الدوار بين سيارتين، إلا أن سائق سيارة مسرعة اصطدم بالمتجمهرين ما تسبب بوقوع 8 وفيات وإصابة شخص آخر.

وأوضحت الإدارة أن رجال إطفاء مركز كبد تعاملوا مع الحادث، وتم تسليم المتوفين للأدلة الجنائية، كما سجلت قضية بالواقعة لمتابعة ملابساتها كاملة.

الحادث لقى تفاعلا كبيرا بين النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي في الكويت، ونشر النشطاء المزيد من التفاصيل المختلفة و الصور عن الحادث، وعبر الكثير منهم عن حزنهم وصدمتهم من طريقة حصول هذا الحادث المروع و المحزن، في العشر الأواخر من شهر رمضان.

وقال حساب مصدر في تويتر عن الحادث ما نصه:

“الوفيات نتجت عن اصطدام مركبة مواطن بعدد من المتجمهرين حول حادث مروري سابق في المكان والضحايا مواطنون وخليجي”

وقال ناشط ملقي اللوم على وزير الداخلية مطالبا بقوانين أكثر صرامه، حيث قال ما نصه: “علي وزير الداخلية اتخاذ مايلزم من قوانين صارمه للسرعة واللهو في الهواتف النقالة نرجوك ياشيخ شدد القانون خاصة الاجهزة النقاله اثناء القيادة ارواح الناس امانة في عنقك”

وقالت ناشطة ما نصه: “الله يرحم ويغفر لمن مات منهم ويشفي المصابين استمرار الحوادث بشكل رهيب بسبب التلفون دون اتخاذ اي اجراء من الداخلية سواء بالعقوبات او سوء الشوارع اللهم حسن الختام”

وقال أخر : “كل الكويت مواطنين ووافدين يعلمون أن هذا الخط خطير ! ويجب التدخل لتعديله فورآ إلى الحكومه عمك اصمخ للأسف إلى متى لانتعلم حتى نفقد أرواح!”