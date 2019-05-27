الدبور – أفاق الكويتيون صباح اليوم الاثنين على وقع فاجعة مؤلمة بوفاة 8 أشخاص وإصابة آخر إثر حادث تصادم بين 4 مركبات بالقرب من دوار في منطقة كبد في البلد الخليجي الذي يعد الثالث عالمياً من حيث عدد الوفيات بالحوادث المرورية وسط حالة من الحزن الشديد ومطالبة الحكومة بتحمل مسؤوليتها لوقف مسلسل الحوادث المستمر في البلاد.

وكشفت الإدارة العامة للإطفاء تفاصيل الحادث المروع قائلةً إن الحادث نتج عن تصادم بالقرب من دوار في منطقة كبد، حيث تجمهر عدد من الأشخاص حوله قبل أن يتم دهسهم من قبل شخص آخر أتى مسرعًا بسيارته وأوقع عددًا من الوفيات والإصابات.

وتفاعل ناشطو موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ بشكل كبير مع الفاجعة المرورية التي راح ضحيتها 6 كويتيين في مقتبل العمر ينتمون إلى قبيلة واحدة بالإضافة إلى شخصين من الجنسية السعودية، حيث انتشر وسم #حادث_كبد بشكل واسع بعد وقت قصير من وقوع الحادث.