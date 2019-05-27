الدبور – عثرت الأجهزة الأمنية في الكويت، على جثة وافد من الجنسية الهندية معلقة من الرقبة بـ ”شماغ“ في سقف غرفة بمنطقة الصليبية.

ونقلت صحيفة ”الراي“ المحلية عن مصدر أمني قوله إن رجال الأمن توجهوا إلى غرفة في منطقة الصليبية بعد ورود بلاغ إليهم، حيث عثروا على جثة الوافد الهندي معلقة من الرقبة.

وأضاف المصدر أن المعاينة الأولية كشفت عن وجود شبهة جنائية في هذه الحادثة، وقد تم استدعاء الأدلة الجنائية والطب الشرعي لرفع الجثة.

ويبلغ عدد سكان الكويت أكثر من 4 ملايين تشكل فيه نسبة الوافدين أكثر من ضعفي عدد المواطنين، وتعتبر الجالية الهندية هي الأكبر في أعداد الوافدين المقيمين في البلد الخليجي.

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