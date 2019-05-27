الدبور – سلطنة عمان إستقبلت أول كاتبة عربية من سلطنة عمان بما تستحق، فهي أول إمرأة من السلطنة ومن العالم العربي تحصل على هذه الجائزة العالمية.

فقد حظيت الكاتبة العمانية، جوخة الحارثي، باستقبال كبير في مطار مسقط الدولي، بعد عودتها إلى أرض الوطن وفوزها بالجائزة العالمية للرواية المترجمة عن لغتها الأم إلى الإنجليزية “مان بوكر” 2019، عن روايتها “سيدات القمر”.

وحضر حفل الاستقبال وزير الإعلام، ورئيس جامعة السلطان قابوس، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات عُمان ورئيس جمعية الكتاب والأدباء وعدد من المثقفين.

والحارثي أول كاتبة عربية تفوز بالجائزة العالمية المرموقة “مان بوكر”. والتقط الحضور معها الصور التذكارية معها كما تم تكريمها ومنحها هدايا تذكارية.

وتتحدث الكاتبة عن مرحلة مهمة من تاريخ سلطنة عُمان.

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وقد لسع الدبور فيديو لإستقبال البطلة العمانية من صفحة خديجة خطيبة الشهيد جمال خاشقجي الذي إغتاله بن سلمان وقطعه في مقر قنصلية بلاده العام الماضي، وهي أيضا باحثة مختصة بالشأن العماني وعاشت في السلطنة فترة طويلة.

وعلقت على الفيديو ما نصه: “مقطع في غاية الروعة لاستقبال الدكتورة العمانية العالمية # جوخه_الحارثي في مطار مسقط الدولي، والتي سجلت لسلطنة عمان بل لجميع الدول العربية اعظم جائزة (مان بوكر – العالمية) التي تعتبر الجائزة الأهم على مستوى العالم في المجال الأدبي بعد جائزة نوبل العالمية الف مبروك # لسلطنة_عمان“

مقطع في غاية الروعة لاستقبال الدكتورة العمانية العالمية #جوخه_الحارثي في مطار مسقط الدولي، والتي سجلت لسلطنة عمان بل لجميع الدول العربية اعظم جائزة (مان بوكر – العالمية) التي تعتبر الجائزة الأهم على مستوى العالم في المجال الأدبي بعد جائزة نوبل العالمية

الف مبروك #لسلطنة_عمان pic.twitter.com/8POAM63Qb8 — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) May 27, 2019

وقد تنافس على القائمة القصيرة 6 كتاب (5 كاتبات وكاتب واحد)، ترجمت أعمالهم من 5 لغات هي: العربية والفرنسية والألمانية والبولندية والإسبانية.

ولجوخة الحارثي 3 روايات ومجموعتان قصصيتان وقصتان للأطفال، وفازت روايتها «نارنجة» (2016) بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب 2016.

وكانت القائمة الطويلة قد ضمت 13 عملاً بينها عملان عربيان هما «نكات للمسلحين» للكاتب الفلسطيني مازن معروف، بالإضافة لرواية جوخة الحارثي، وهي أعمال نشرت ترجماتها في بريطانيا.

وتبلغ قيمة الجائزة 50 ألف جنيه إسترليني يتقاسمها مناصفة الكاتب والمترجم.

وهي المرة الأولى التي تحصد بها رواية عربية هذه الجائزة.