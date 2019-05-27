الدبور – طائرة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني هبطت في مطارة جدة لأول مرة منذ بداية الحصار الشيطاني عليها من قبل السعودية و الإمارات، في مشهد يعتبر هذه الأيام من الامور المستحيل حصولها، مع تصاعد الأزمة وتعنت دول الحصار على السيطرة على دول المنطقة بأي ثمن.

و شهد فجر الثلاثاء هبوط طائرة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مطار جدة بالسعودية، لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الخليجية.

ونشرت قناة “قطر اليوم”، على حسابها في “تويتر”، صورة للطائرة، وعلقت عليها قائلة: “الطائرة الأميرية القطرية تهبط في مطار جدة لأول مره منذ اندلاع الأزمة الخليجية وحصار قطر”.