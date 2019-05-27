الدبور -للمرة الثالثة خلال أيام قليلة، حذر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح من التداعيات الجديدة وما ينتظر المنطقة، وطالب بأخذ الحيطة و الحذر، فما الذي يعلمه أمير الإنسانية عن ما يخطط للمنطقة ولم ينشر للعامة؟

ويبدو أن المنطقة كلها ستتعرض لأمور لا يحمد عقباها نتيجة ما يخطط لها، بعد تدمير معظم الدول العربية، لم يبق في الساحة إلا منطقة الخليج، وها هو البعض يريد أن يشعلها ولكن لحساب من؟

حيث دعا أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح إلى ضرورة ”الحيطة والحذر“ لمواجهة تحديات الواقع.

وقال أمير الكويت في كلمة متلفزة، إنه ”لابد من الحیطة والحذر وحسن الاستعداد لمواجهة الواقع المریر للمنطقة وتداعیاته الخطیرة“.