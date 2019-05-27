الدبور – محلل قناة سعودي 24 ، وما اكثرهم فهم من كل حدب ينسلون، قال إنه لا يعلم كيف لشخص يدعي إنه مسلم وعربي و يهاجم السعودية العظمى.

وقال المحلل عبدالجليل السعيد أنه يستغرب ماذا فعلت السعودية لكم لتهاجموها، وأن البعض يصنع الخبر ضد السعودية ويعلبه ويكبره وينشره، وهي قصص لا تنطلي على الأطفال ولا يصدقها حتى الأطفال، كمثال قصة إغتيال وتقطيع الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

كانت قصة صغيرة جدا و عادية تحصل في جميع قنصليات العالم ولكن أعداء السعودية ضخموا القصة أكثر من اللازم.

ومحلل البول السعيد في قناة السعادة سعودية ٢٤، يصف كل من يهاجم السعودية بأنه قد خرج من الإسلام و خرج من عروبته، ولا بد له أن يذهب إلى منشار بن سلمان ويطلب العفو وينطق الشهادتين عنده بالإضافة للشهادة الثالثة التي أضافها، وهي أن لا منشار يعلو على منشار سموه.

حيث قال لا أعلم كيف لشخص يدعي إنه مسلم، يعني هو ليس بمسلم حسب توصيفه، ويهاجم السعودية، وتسائل بغضب ماذا فعلت السعودية، ما الذي إقترفته السعودية، غير إنها ضد الإحتلال الإسرائيلي وتدافع عن فلسطين، وهو الذي إلتقى مع جنود الإحتلال من قبل.

ونحن نتسائل ماذا فعلت السعودية غير إنها قطعت صحفي سعودي و أحرقت جثته، غير إنها تعتقل الشيوخ و الدعاة و العلماء وتعدمهم، غير إنها تتحرش و تغصب الفتيات في السجون، غير إنها تشارك بقوة في صفقة القرن، غير إنها دمرت اليمن السعيد وحولته إلى ساحة من الأمراض و الدماء و التشرد و الجوع.

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ماذا فعلت السعودية غير إنها أدخلت الترفيه للشباب السعودي ونشرت حفلات الفرح و الفجور، ماذا فعلت السعودية غير إنها تدعم القتل في ليبيا وتدعم حفتر القاتل؟

ماذا فعلت السعودية غير إنها دعمت مذبحة رابعة وقتل وسجن المصرين بمليارات الدولارت ودعمت الإنقلاب في مصر؟

ماذا فعلت السعودية غير حصار قطر ومنع القطريين و المقيمين على أرضها من الحج و العمرة، وقطعت الأرحام بين الشعب القطري و السعودي و الأنساب؟

ماذا فعلت غير إنها تصرف المليارات على ترامب وشعبها يتضور جوعا، و البنية التحتية تشتكي؟

أبعد هذا تصنف نفسك على إنك مسلم وتبغض السعودية، راجع إسلامك وانطق الشهادتين كما فعل هذا المحلل أمام منشار سموه، وقبله وادعي أن يبارك بمنشاره.

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