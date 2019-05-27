الدبور – ذكرت صحيفة “صن” في وقت متأخر من يوم الأحد أن مايك آشلي توصل لاتفاق لبيع نادي نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى الملياردير الإماراتي الشيخ خالد بن زايد آل نهيان مقابل 350 مليون جنيه إسترليني (445.24 مليون دولار).

ووفقا لتقرير الصحيفة البريطانية، فإنه تم توقيع العقود بين آشلي والشيخ خالد وأُرسلت إلى رابطة الدوري الممتاز.

وحاول آشلي في الماضي بيع النادي الذي اشترى فيه حصة مسيطرة عام 2007.

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وقال آشلي، الذي يمتلك شركة سبورتس ديركت البريطانية لبيع الملابس الرياضية بالتجزئة، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إنه لم يتلق أي عروض مقبولة لشراء نيوكاسل بعد عام من وضع النادي للبيع رسميا، لكنه أبلغ سكاي نيوز في كانون الأول/ ديسمبر بأنه حقق تقدما جيدا في محادثات حول صفقة لبيع النادي.

وذكرت صحيفة ديلي ميل سابقا أن الشيخ خالد، وهو ابن عم الملياردير الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مالك مانشستر سيتي، فشل في مساعيه لشراء نادي ليفربول مقابل ملياري جنيه إسترليني العام الماضي.

والشيخ خالد هو مؤسس مجموعة ابن زايد، وهي مجموعة رائدة في العديد من المجالات في الأسواق المحلية والدولية.