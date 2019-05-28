الدبور – زار أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، الفنانة الكويتية القديرة سعاد عبدالله، للاطمئنان عليها بعد سقوطها وتعرضها لإصابة أدت إلى كسر في قدمها.

وانتشر مقطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي حيث عبر ناشطون عن احترامهم لأمير الكويت ولفتته الإنسانية تجاه العبدالله.

ويعرض للفنانة حاليا في رمضان مسلسل “أنا عندي نص” الذي يشاركها فيه البطولة سليمان الياسين وهدى الخطيب.